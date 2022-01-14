Для жителей Чувашии увеличены нормативы по КТ и МРТ-диагностике

В 2022 году увеличены объемы проведения для граждан компьютерной и магнитно-резонансной томографии в 1,8 и 2,1 раза соответственно. Такое решение принято в целях обеспечения пациентов необходимыми диагностическими исследованиями в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

На последнем в 2021 году заседании Кабинета Министров Чувашской Республики принята Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.



Программой устанавливаются нормативы по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях. Комплексное посещение по данному профилю включает в среднем 12 посещений. Предусмотрено увеличение нормативов объема медицинской помощи на одно застрахованное лицо по профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации. Кроме того, в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу ОМС, по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» дополнительно включены два вида. Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению при амбулаторном лечении по рецептам врачей бесплатно либо с 50-процентной скидкой, установлен в программе в объеме не менее объема Перечня ЖНВЛП, который с 2022 года дополнен 22 новыми наименованиями. Это препараты для лечения спинально-мышечной атрофии, рака молочной железы, муковисцидоза, рассеянного склероза, для лечения множественной миеломы, хронического гепатита B, туберкулеза легких, внутрибольничных инфекций и ВИЧ-инфекции. Для пяти препаратов, ранее включенных в перечень, добавлены дополнительные лекарственные формы.



Стоимость программы на 2022 год составляет 21,8 млрд рублей. Финансирование в сравнении с 2021 годом увеличилось на 6,4 %. Подушевой норматив финансирования установлен в размере 17973,2 рубля.

В реализации программы в 2022 году будут участвовать 93 медицинские организации, из которых 33 – негосударственной формы собственности.

Всего в рамках программы в 2022 году прогнозируется около 11 млн посещений в поликлинику, 387 тысяч вызовов скорой медицинской помощи, лечение в дневных стационарах получат почти 87 тысяч человек, в круглосуточном стационаре – более 209 тысяч человек, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь будет оказана более 6700 жителям.



Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.