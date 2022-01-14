В Шумерле подвели годовые итоги по делам ГО и ЧС

Чрезвычайных ситуаций в минувшем году на территории Шумерли не произошло — констатировано сегодня, 14 января, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Шумерли под председательством главы администрации Валерия Шигашева с участием руководителя противопожарной службы Чувашской Республики Германа Михайлова.

На заседании присутствовали, руководители предприятий, организаций и учреждений всех служб и звеньев системы.

С информацией по выполнению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах по итогам ушедшего года и задачам на 2022 год выступил начальник отдела по делам ГО и ЧС Алексей Кочнев.

В связи с коронавирусной инфекцией на территории города действовал режим функционирования «Повышенная готовность» Большая часть сообщений из десяти тысяч оперативных событий были связаны с оказанием медицинской помощи.

В 2021 году в городе произошла 51 авария на тепловых сетях, 65 аварийных ситуаций, связанных с водоснабжением города, 30 аварий на электросетях. В сравнении с прошлым годом количество аварийных ситуаций увеличилось на 10 %.

Аварийные ситуации устранялись в установленные регламентом сроки.

По сравнению с прошлым годом на 7,5 % произошел рост пожаров, гибели людней допущено не было. На водном объекте произошел один случай со смертельным исходом.

Проведено 4 командно-штабных тренировки с городскими службами и нештатными формированиями ГО.

Деятельности системы ГО и ЧС города Шумерли за год в целом дана удовлетворительная оценка.

Заседание итоговой комиссии завершилось вручением благодарностей и почетных грамот администрации города отличившимся организациям и сотрудникам.

Ольга Дмитриева.