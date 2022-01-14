В тысяче лучших

30 декабря Глава Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение «О специальных стипендиях
для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремлённость в 2022 году».
Тысяча юношей и девушек, молодых специалистов, достигших значительных результатов в учебе,
бизнес-проектировании, управленческой деятельности, удостоены специальной стипендии Главы
Чувашской Республики. В течение года они будут получать ежемесячно 1830 рублей.
В число стипендиатов 2022 года вошли обучающиеся образовательных организаций и работники
учреждений, расположенных в Шумерле и Шумерлинском муниципальном округе
(ранее – Шумерлинском районе):
Ананьева Марина, главный библиограф Централизованной системы библиотечного и архивного дела Шумерлинского района,
Анисимова Ксения, воспитатель детского сада № 4 «Ладушки»,
Бородавина Анастасия, учащаяся гимназии № 8,
Бочарова Людмила, педагог-психолог гимназии № 8,
Зарубин Артём, учащийся школы № 3,
Косова Александра, студентка Шумерлинского политехнического техникума,
Надеждин Роман, учащийся гимназии № 8,
Николаев Илья, студент Шумерлинского политехнического техникума,
Полякова Марина, учитель физической культуры школы № 3,
Пронина Дарья, учащаяся школы № 2,
Сливницын Александр, учащийся Детской школы искусств № 1,
Толстов Алексей, спортсмен ДЮСШ «Олимп»,
Уланов Никита, журналист-волонтер благотворительного фонда содействия развитию дополнительного образования «Творчество детям»,
Федорова Анастасия, учащаяся школы № 1,
Федулов Семен, спортсмен ДЮСШ «Олимп»,
Филиппова Мария, учащаяся Юманайской школы,
Чебутаев Андрей, учащийся школы № 2,
Чимрова Екатерина, учитель-логопед детского сада № 16 «Рябинушка»,
Ширшонкова Елена, воспитатель детского сада № 16 «Рябинушка»,
Юкланова Светлана, педагог-психолог детского сада № 14 «Солнышко»,
Ясков Евгений, журналист-волонтер благотворительного фонда содействия развитию дополнительного образования «Творчество детям».
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