В тысяче лучших

30 декабря Глава Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение «О специальных стипендиях

для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремлённость в 2022 году».

Тысяча юношей и девушек, молодых специалистов, достигших значительных результатов в учебе,

бизнес-проектировании, управленческой деятельности, удостоены специальной стипендии Главы

Чувашской Республики. В течение года они будут получать ежемесячно 1830 рублей.

В число стипендиатов 2022 года вошли обучающиеся образовательных организаций и работники

учреждений, расположенных в Шумерле и Шумерлинском муниципальном округе

(ранее – Шумерлинском районе):

Ананьева Марина, главный библиограф Централизованной системы библиотечного и архивного дела Шумерлинского района,

Анисимова Ксения, воспитатель детского сада № 4 «Ладушки»,

Бородавина Анастасия, учащаяся гимназии № 8,

Бочарова Людмила, педагог-психолог гимназии № 8,

Зарубин Артём, учащийся школы № 3,

Косова Александра, студентка Шумерлинского политехнического техникума,

Надеждин Роман, учащийся гимназии № 8,

Николаев Илья, студент Шумерлинского политехнического техникума,

Полякова Марина, учитель физической культуры школы № 3,

Пронина Дарья, учащаяся школы № 2,

Сливницын Александр, учащийся Детской школы искусств № 1,

Толстов Алексей, спортсмен ДЮСШ «Олимп»,

Уланов Никита, журналист-волонтер благотворительного фонда содействия развитию дополнительного образования «Творчество детям»,

Федорова Анастасия, учащаяся школы № 1,

Федулов Семен, спортсмен ДЮСШ «Олимп»,

Филиппова Мария, учащаяся Юманайской школы,

Чебутаев Андрей, учащийся школы № 2,

Чимрова Екатерина, учитель-логопед детского сада № 16 «Рябинушка»,

Ширшонкова Елена, воспитатель детского сада № 16 «Рябинушка»,

Юкланова Светлана, педагог-психолог детского сада № 14 «Солнышко»,

Ясков Евгений, журналист-волонтер благотворительного фонда содействия развитию дополнительного образования «Творчество детям».