В Шумерле подвели итоги городского конкурса на лучшее световое оформление «Да будет свет»

В Шумерле новогоднее украшение фасадов учреждений, организаций и предприятий, частных домовладений, креативное оформление прилегающих к ним территорий давно уже стали предвестником наступающих праздников. Ежегодно разноцветные гирлянды, световые дожди и сети, неоновые ленты и светодиодные лампы превращают привычные для нас пейзажи в настоящую сказку, и с наступлением вечера создают атмосферу торжества.

Творческий подход, новые идеи и выдумку участников смогли оценить не только жители и гости города, но и рабочая группа городского конкурса на лучшее световое оформление «Да будет свет», которая 11 января подвела итоги. Напомним, конкурс объявлялся в декабре по нескольким номинациям.

На участие в конкурсе было подано 5 заявок и все они от учреждений социальной сферы.

«Лучшее световое оформление учреждения социальной сферы в границах предоставленного участка»:

1 место – МБДОУ «Детский сад №1 «Золотой ключик»;

2 место – МБДОУ «Детский сад №18 «Алёнушка».

«Лучшая светодизайнерская композиция»:

1 место – МБДОУ «Детский сад № 15 «Сказка;

2 место – МБУДО «Центр детского творчества».

«Лучшее световое новогоднее оформление ели»:

1 место – МАУДО «Детская школа искусств №1».

Сайт администрации г. Шумерли.