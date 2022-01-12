Глава Чувашии поздравляет с Днём работника прокуратуры Российской Федерации

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры

Чувашской Республики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и 300-летием со дня образования органов прокуратуры России!

Являясь одним из старейших институтов правоохранительной системы, органы прокуратуры три столетия твердо стоят на страже законности и правопорядка, надежно защищая и отстаивая интересы государства, общества и граждан.

Мы отдаем дань уважения высочайшему профессионализму ветеранов, ставших моральным ориентиром и примером для молодых сотрудников, и чествуем тех, кто в наши дни достойно продолжает замечательные традиции ведомства.

Ваш эффективный труд, порядочность и принципиальность служат гарантией сохранения стабильности в Чувашской Республике, соблюдения законности в самых разных сферах, создания условий опережающего развития региона, повышения уровня и качества жизни людей.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в благородном служении!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.