Чувашия получит почти 16 миллионов рублей на развитие детского туризма

Распоряжение о распределении 500 миллионов рублей на повышение доступности и популяризацию туризма для школьников подписано Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

Субсидии получат 18 регионов, которые реализуют специально разработанные турпакеты для детей школьного возраста. Федеральные средства позволят компенсировать затраты на реализуемую программу. Для Чувашской Республики предусмотрено порядка 16 миллионов рублей.

«Рассчитываем, что в этом году больше 100 тысяч учащихся 5–9-х классов смогут отправиться в поездки с одной или даже несколькими ночёвками, с интересными экскурсионными программами и проживанием в комфортных условиях», – рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«18 регионов из 30, которые подали заявки в Ростуризм для участия в эксперименте, соответствуют критериям, которые определены к участию. С ними в ближайшее время Ростуризм подпишет соглашения. География самая обширная – от Сахалина до Калининграда, от Адыгеи до Новгорода. Это будет осуществляться в соответствии с законом о государственном социальном заказе», — отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Из Чувашии в программе смогут принять участие порядка 3 тысяч школьников. Чтобы простимулировать путешествия по туристическим маршрутам, на каждого ребенка запланировано выделить порядка 7000 рублей – из федерального и республиканского бюджетов.

«Благодаря федеральной программе туроператоры получат возможность реализовать готовые туристские продукты, включающие оказание услуг по проживанию, питанию, трансферу, проведению экскурсий и мастер-классов. Можно будет во время выходных съездить в другие регионы. Ну, и родители еще получат хорошую скидку на то, чтобы ребенок отдохнул. Почти 60% средств можно будет компенсировать за счет государства, хорошее подспорье», - отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.