Цифровизация упростит жизнь

Пандемия подстегнула цифровизацию — сейчас Россия в digital догоняет и обгоняет страны-лидеры. Об этом рассказал вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко в интервью «РИА Новости». По его словам, развитие IT-отрасли позволит еще более упростить взаимодействие граждан и государства. Уже в ближайших планах — внедрение цифрового паспорта, продолжение перевода госуслуг в онлайн.

Цифровые документы

Выдавать цифровые паспорта начнут уже с 2023 года в Москве, Московской области и Республике Татарстан, сообщил Чернышенко. Использовать их можно будет по всей России.

«К 2024 году планируем, что у 85% россиян будет оформлена учетная запись на Госуслугах, а более половины будут пользоваться сервисом биометрической идентификации. В эти же сроки около 60% пользователей Госуслуг смогут использовать электронную цифровую подпись для подписания электронных документов онлайн, без необходимости личных визитов в ведомство, а 100% писем от госорганов будет переведено в электронный вид. Это значительно упростит деятельность малого и среднего бизнеса, а гражданам сэкономит время», — рассказал вице-премьер.

Поддержка IT

Кроме того, правительство продолжит стимулировать развитие информационных технологий и модернизацию. Новый пакет мер поддержки IT-отрасли в стране уже сформирован. Как рассказал Дмитрий Чернышенко, в него войдут более десятка инициатив. С учетом этих мер поддержки, к примеру, доля отечественного оборудования связи составит к 2025 году более 50%.

«Импортозамещение будет стремительно происходить не только для инфраструктуры (например, при создании станций LTE), которая очень важна для безопасности нашей страны, но и для ПО, в котором мы от 60% до 100% также готовы к импортозамещению по всем направлениям спектра — и промышленного, и потребительского, — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Реализация 53 туристических проектов позволит создать от 15-20 тысяч рабочих мест, более 20 тысяч гостиничных номеров и существенно нарастить турпоток — до 10,5 млн человек. В 2022 году по 10 из 53 проектов начнутся строительно-монтажные работы.

Туризм тоже стимулируют

Кроме того, Дмитрий Чернышенко рассказал о развитии туризма. Здесь серьезным стимулом стал запуск туристического кэшбека. Помимо активизации спроса, программа подстегнула создание туристической инфраструктуры, привлечение инвестиций в строительство гостиниц.

«Для того, чтобы это ускорить, была создана корпорация Туризм.РФ, и уже отобраны 53 проекта о создании туристической инфраструктуры в 27 регионах. Их реализация позволит создать от 15-20 тысяч рабочих мест, более 20 тысяч гостиничных номеров и существенно нарастить турпоток – до 10,5 миллиона человек. В 2022 году по 10 из 53 проектов начнутся строительно-монтажные работы», — проинформировал вице-премьер.