Хотела как лучше, но вместо помощи маме, отдала деньги мошенникам

Интернет просто кишит попытками вовлечь граждан в сети киберпреступников. Просмотр Youtube постоянно прерывается роликами о супердоходах с псевдо «Газпрома». Игры скачанные на смартфон постоянно предлагают легкий заработок на чем либо ит.д.

В подобную ловушку угодила 15-летняя девочка из Канашского района. Поверив, что просмотр рекламы реально позволит зарабатывать, начала просматривать видеоролики, как учила «инструкция». И когда что то на балансе «накопилось», ввела по требованию мошенников данные карты. Только своей банковской карты не было — взяла мамину. С которой списались 11 тысяч рублей...Мать обратилась в полицию, возбужден уголовное дело.

чувашинформ.рф