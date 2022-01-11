Фермеры смогут строить личное жильё на сельскохозяйственных землях

Фермерам разрешат строить дома для своей семьи на сельскохозяйственных землях. Закон, разрешающий фермерам жить на своих наделах, вступает в силу с начала весны.

Теперь на земле сельхозназначения разрешается размещать жилой дом, входящий в состав имущества крестьянского или фермерского хозяйства.

В то же время для защиты сельских земель от массовой застройки жильем вводится ряд ограничений. Так, дом может быть только один, не выше трех этажей и площадью не более 500 кв. м. Кроме того, площадь застройки под домом должна составлять не более 0,25 процента от площади земельного участка. То есть речь идет об участках примерно от 8 до 20 гектаров.

Дополнительные полномочия получат и региональные власти — они смогут определять муниципалитеты, на территории которых строительство фермерских домов запрещено.

Источник: cap.ru