Подготовка к крещенским купаниям уже началась

Приближается великий праздник — Крещение Господне, являющееся одним из самых важных событий в христианстве. Традиционно в этот день, 19 января, повсеместно проходят крещенские купания. В Шумерле традиционным местом для омовения в проруби является Статуевский пруд и, стоит отметить, что это единственное место в городе, где купания проходят организованно и с соблюдением всех мер безопасности. Об этом было сказано и на заседании оргкомитета, состоявшемся 11 января.

Одним из основных вопросов повестки дня было оборудование места купания. Подготовка и благоустройство площадки, оборудование безопасных спусков к проруби, сооружение деревянного моста начнутся заранее — накануне праздника. 19 января все желающие смогут искупаться в иордани, освещение которого состоится в 12 часов дня. Чин водоосвящения традиционно проведут священнослужители храма Серафима Саровского.

Организованно купания будут проходить с 11 до 20 часов вечера. В этот период около проруби будут дежурить медицинские работники и сотрудники правоохранительных органов, которые смогут обеспечить безопасность купающихся и при необходимости оказать им помощь.

Т. Александрова.