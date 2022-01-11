В праздники жители республики жаловались в 5 раз меньше

В Центре управления регионом Чувашии рассказали о том, что больше всего волновало жителей республики в новогодние праздники.

За выходные специалисты ЦУР обработали всего 469 обращений, зафиксированных в соцсетях и поступивших через портал Госуслуг. «Это приблизительно в пять раз меньше, чем обычно в рабочие будни», — рассказала руководитель Центра управления регионом Чувашской Республики Татьяна Немцева.

По ее словам, основная масса сообщений касалась проблем с получением QR-кодов вакцинированного или переболевшего. По этой теме зафиксировано 123 обращения. Далее основной костяк жалоб сформировали бытовые вопросы: люди сигнализировали об участках, плохо очищенных от снега и наледи; проблемах с отоплением; отсутствии освещения на дорогах и во дворах. Все зафиксированные обращения направлялись в ответственные ведомства для принятия мер реагирования.