Предприятия Чувашии наращивают объемы выручки благодаря господдержке

Новым механизмом государственной поддержки стало возмещение части расходов, связанных с приобретением оборудования. За весь прошлый год от субъектов МСП поступило 88 заявок на субсидию. По итогам трех проведенных отборов её смогли получить 30 предприятий республики на общую сумму 70 миллионов рублей.

Предприятие «Юнона-2», благодаря средствам из бюджета, возместило затраты за приобретенный однобалочный козловой кран. Это оборудование предприятию необходимо для увеличения объемов производства строительных металлических конструкций.

«Перечень документов, для получения субсидии, не сложный – необходимо представить отчеты, подтвердить произведенные расходы и дать обязательства по сохранению объемов выручки и среднесписочной численности в течение 3 лет. После подачи заявки предприятию необходимо подать полный комплект документов на бумажных носителях в министерство. Таким образом, мы получили субсидию 2 миллиона 825 тысяч рублей. В соответствии с заключенным соглашением организация увеличит объем выручки», — отметил управляющий ООО «Фирма «Юнона-2» Александр Магаршак.

Возмещение части затрат за приобретённое оборудование продолжится и в этом году. В республиканском бюджете на данные цели заложено 50,0 миллионов рублей.

«Крайне важная мера – возмещение затрат на приобретение оборудования, которое предприниматели приобрели. До десяти миллионов рублей могут получить бизнесмены. Средства есть, поддержка реальная. Ключевые требования – чтобы количество людей, которые работают в штате, не сокращалось два года подряд и выручка, чтобы не падала. На мой взгляд, эта мера своевременная. В этом году поддержка продолжится. Субсидироваться будет оборудование, приобретенное и изготовленное в 2021 и 2022 годах», - подчеркнул заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.