Медиашкола «RT-Регион» начинает работу в Чувашии

Журналисты и блогеры Чувашии пройдут обучение в медиашколе «RT-Регион». Первые мастер-классы и практические тренинги от представителей RT и МИА «Россия сегодня» пройдут в Чебоксарах уже 15-16 января. Конкурсный отбор для участия в образовательном проекте прошли более 40 человек.

Слушатели медиашколы узнают о том, как изменилась работа редакций СМИ в эпоху новых медиа, как найти интересный угол подачи материала, как распознавать фейки и как выводить региональные новости в федеральную повестку. В качестве спикеров выступят руководитель службы образовательных проектов RT, куратор онлайн-школы RT Анна Ковтунова, советник МИА «Россия сегодня», руководитель магистерской программы «Производство новостей в международной среде» Высшей школы экономики Олег Дмитриев и шеф-редактор службы интернет-вещания Дирекции вещания на Россию, страны СНГ и Балтии RT Наталья Вороная.

Напомним, медиашколу для региональных журналистов и блогеров телеканал RT запустил летом 2020 года. Набор слушателей проводится на конкурсной основе, участие бесплатное.

Минцифры Чувашии.