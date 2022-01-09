В Шумерле состоялся рождественский турнир по настольным играм

Сегодня, 9 января, в отделении адаптивной физкультуры Центра детского творчества состоялся рождественский турнир по настольным играм. Наряду с организаторами поздравить участников с праздником и пожелать им успехов в соревнованиях пришли представитель храма преподобного Серафима Саровского отец Анатолий и депутат городского Собрания депутатов Алексей Жданович.

Собравшиеся смогли проверить свои силы в шашках, шахматах, в шаффлборде, джакколо, новусе и настольном теннисе.

«Участниками сегодняшних соревнований являются ребята, посещающие секцию адаптивной физкультуры «Универсал». Ее состав весьма своеобразный: 11 детей имеют статус ребенка-инвалида и детей с ограниченными возможностями здоровья. Они обучаются либо в специализированной школе-интернате, либо в обычных городских школах в рамках инклюзивного образования. Перешагнувшие 18-летний рубеж тоже остаются нашими кружковцами, потому что мы имеем лицензию на дополнительное образование и детей, и взрослых.

Здесь сложилась камерная клубная атмосфера, имеется хорошая игровая база, полученная в рамках гранта от партии «Единая Россия» в размере 200 тыс. рублей. Эти средства позволили нам стать обладателями не только разнообразных настольных игр, но и кубков и грамот, которыми мы сможем поддержать детей в течение всего 2022-го года», — поделилась с корреспондентом директор ЦДТ Елена Голованова.

На протяжении всего мероприятия в воздухе витал спортивный азарт. Созданию уютной атмосферы способствовали веселые развлечения, проводимые Бабой-Ягой, нарядная ёлочка, подаренная благотворительным фондом «Творчество детям», и дружеское чаепитие.

Победители и призеры соревнований были награждены грамотами Центра детского творчества. Места распределились следующим образом. Среди детей 1-е место по шахматам занял Хайдуков Иван, 2-е место — Яковлев Вячеслав; по шашкам — 1-3-и места соответственно заняли Булгарь Семен, Белоусова Дарья и Законов Тимофей.

В новусе в тройку призеров вошли Хайдуков Иван, Фомин Дмитрий, Мясников Данила; в джакколо — Павлова Анна, Разгудаев Вадим, Кузнецов Матвей, в шаффлборде — Галес Николай, Белоусова Дарья и Волков Максим.

Среди взрослых удача улыбнулась следующим участникам. В настольном теннисе лидерами оказались Легошин Сергей, Мухин Евгений и Павлов Евгений; в джакколо – Тарасов Тимофей, Куропанов Олег и Торочкин Дмитрий; в новусе — Фунтикова Алена и Майорова Надежда, в шашках — Николаев Николай и Дибров Дмитрий.

Все участники разошлись в отличном расположении духа перед началом первой в новом году учебной и рабочей недели.

Т. Александрова.