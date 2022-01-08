Глава Чувашии Олег Николаев 28 января выступит с посланием Госсовету республики

8 ЯНВ, 09:05

На данный момент идет сбор предложений со стороны населения Чувашской РеспубликиЧитайте ТАСС вЯндекс.НовостиЯндекс.ДзенGoogle Новости

ТАСС, 8 января. Оглашение послания главы Чувашии Олега Николаева Госсовету республики запланировано на 28 января. Об этом он сообщил ТАСС.

«С посланием [Госсовету Чувашии] я планирую выступить 28 января. Сейчас идет активная подготовка к этому посланию, в том числе сбор предложений со стороны населения Чувашской Республики», — сказал собеседник агентства.

«В целом проблематика, к сожалению, пока та же самая. Это прежде всего низкие доходы, состояние системы ЖКХ, много вопросов к здравоохранению. Есть вопросы, их уже стало меньше, по темам дорог и строительства жилья», — пояснил он.

Глава Чувашии добавил, что в целом по каждому из этих направлений в республике ведется определенная работа. «В послании как раз будут обозначены те видения, которые мы должны скорректировать в ближайшее время, чтобы охватить весь спектр проблем. И самое главное — использовать те возможности, которые возникли в связи с принятием президентом дополнительных решений, и обеспечить ускорение реализации этих процессов», — отметил Николаев.

Центр управления регионом в Чувашии провел опрос граждан в социальных сетях об ожиданиях от послания Госсовету республики. По его результатам, которые привела ТАСС пресс-служба администрации главы региона, 66% опрошенных считают, что в своем послании глава Чувашии должен уделить внимание проблемам низких зарплат, 44% — ситуации с ценами на услуги ЖКХ, 43% — высокой стоимости различных товаров и услуг, 35% — низкому уровню пенсий, стипендий и пособий, 33% — ситуации в сфере здравоохранения. Кроме того, каждый третий респондент оценивает ситуацию в республике как удовлетворительную, 12% опрошенных считают ее положительной. В ходе опроса также поступило более 730 предложений к тексту послания.