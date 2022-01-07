РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО САВВАТИЯ, МИТРОПОЛИТА ЧЕБОКСАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО,

ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ пастырям, монашествующим и всем верным чадам Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие

и все боголюбивые чада Чебоксарско-Чувашской епархии!

От преисполненного великой радостью сердца спешу поздравить всех вас, мои дорогие, с днем преславного Христова Рождества.

Христос рождается – прославляйте Его своими добрыми, благородными делами!

Христос снисходит с небес – встречайте Его чистыми сердцами!

Христос на земли – возноситесь своими мыслями к горнему, стремитесь к святости!

Пойте и прославляйте родившегося Господа вся земля, все народы, ибо родился Христос, Спаситель всех людей!

Каждый раз, встречая Рождество Христово, мы изумляемся неизреченной любви Господа, который воплощается нас ради и нашего ради спасения. Свершилась велия благочестия тайна, человеческим умом непостижимая в совершенстве – Сам Бог, Превечное Слово, становится Человеком, при этом, не переставая быть Богом.

Божественная любовь к Своему созданию сопровождается великим, глубочайшим смирением Того, Кому повинуются тысячи Архангелов, тьмы Ангелов, Херувимы и Серафимы (из молитвы на Литургии свт. Иоанна Златоуста). Святое Евангелие повествует нам о тех скромных, даже можно сказать скудных, условиях, в которых рождается Всемогущий Создатель мира. Сложно себе это представить. Но в этом событии и содержится истинная цель рождения Спасителя, которая заключалась не в том, чтобы прийти в этот мир и могущественно управлять народами, не в том, чтобы принимать почести и восхваления от подданных, а в том, чтобы «взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19:10), «так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28). Блаженный Августин отмечает, что «предстоящее таинство откровения Божьего было спасением и тех мудрых и святых людей, которые имели рождение от жен до того, как Сам Он был рожден от Девы, и с тех пор, как только это свершилось и было проповедано, это стало спасением всех, кто верит, надеется и любит».

В прошедшем году мы торжественно отмечали 75-летний юбилей нашей епархии, изучали историю ее образования, с благодарностью вспоминали труды архипастырей и предшественников, строили грядущие планы, единеми усты и единем сердцем молились все вместе за богослужением. Еще раз позвольте поблагодарить всех вас за деятельные и неустанные труды, за усердие и горячие молитвы. По-отечески призываю вас – не ослабевайте в своих подвигах, нравственном и духовном совершенствовании. Духовная жизнь человека такова, что она требует неустанной работы над собой, постоянного движения вперед, приобщения к святости.

Тематика Рождественских образовательных чтений грядущего года посвящена 350-летию со дня рождения императора Петра I и затрагивает проблему соотношения секулярного мира и религиозности. Личность и деятельность первого российского императора в оценке исследователей противоречива, неоднозначна. Но рассмотрение данной темы дает нам возможность почерпнуть уроки, сделать выводы и задуматься над тем, каким образом должны выстраиваться взаимоотношения между Церковью, государством и обществом в современном мире.

Всечестные отцы, досточтимые монашествующие, дорогие братья и сестры! Воплотился Всемогущий Творец, превечный Бог – весь мир ликовствует, ангелы воспевают и прославляют. В эти наступившие святые дни ничто да не останавливает нас в этом славословии, да приобщимся и мы ко всеобщему, единому пению родившемуся Богомладенцу: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2:14). Воплотившийся Христос, Спаситель мира, да укрепит вас Своею благодатию, да защитит от всех наветов вражиих, да подаст Свои обильные милости для жизни в благочестии, долгоденствии и чистоте. Паки и паки прошу всех вас передать мое архипастырское благословение и поздравление с праздником Рождества Христова всем, кто встретится в эти святые дни на вашем пути.