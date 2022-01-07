Олег Николаев поддержал чувашского фотографа Александра Вражкина в конкурсе «Самобытная Россия»

Свой голос Глава Чувашии отдал за представленный фотопортрет мастерицы народных художественных промыслов Чувашии Любови Вазюковой «Золотые руки вышивальщицы» и призвал всех жителей Чувашии последовать его примеру. Проголосовать за работу можно по ссылке. Итоги будут подведены 11 января.

Олег Николаев выразил Александру Вражкину, издателю, члену Союза журналистов России, заслуженному работнику культуры Чувашской Республики, слова поддержки, пожелав ему удачи в конкурсе. Он отметил, что вышивка является одной из основ культурного кода чувашского народа.

Как отмечается в описании работы, чувашский народ обладает богатой и уникальной культурой, поэтому республику называют краем ста тысяч песен, ста тысяч слов, ста тысяч вышивок и узоров. Вышивка является национальной гордостью, визитной карточкой республики. Прекрасные творения чувашских мастериц, дошедших до нас из глубины веков, поражают изяществом и красотой вышитых узоров, ювелирностью их исполнения. В целях сохранения уникального культурного наследия народа Указом Главы Чувашской Республики Олега Николаева учрежден День Чувашской вышивки, который празднуется 26 ноября, в день рождения прославленной художницы по вышивке Екатерины Ефремовой, которая внесла большой вклад в развитие народного искусства. С вышивкой связала свою жизнь и Любовь Вазюкова, одна из ведущих мастериц народных художественных промыслов Чувашии, вышивальщица с золотыми руками. Любовь Степановна адаптирует чувашскую вышивку для сувенирных изделий, современной одежды, при этом оставаясь в рамках традиционных канонов.

Ранее руководитель региона посещал выставку Любови Вазюковой в Национальном музее Чувашии, открытие которой состоялось 25 ноября – в День чувашской вышивки. Тогда же был дан старт всероссийской акции «Вышитая карта России», инициированной Олегом Николаевым и поддержанной Федеральным агентством по делам национальностей. Мастера со всей страны объединились для создания совместного проекта – вышитой карты нашей страны, которая будет представлена 12 июня в День России.

Всего на конкурс «Самобытная Россия», который проводится по инициативе Гильдии межэтнической журналистики, фотограф Александр Вражкин выставил три работы. Помимо фотопортрета Любови Вазюковой, заявлены также фотографии «Добрый ковш золотистого пива», «Хоровод в заповедном лесу».

Фотоконкурс «Самобытная Россия» организован с целью показать красоту культур и традиций народов России.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики