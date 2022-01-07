В Шумерле состоялся традиционный фестиваль «Рождественская звезда»

7 января православные верующие отмечают праздник Рождества Христова. Это один из самых славных и светлых праздников, в котором объединяются радость человеческая и божественная.

Традиционно в этот день в Шумерле проходит городской фестиваль «Рождественская звезда», и этот год не стал исключением. Поздравить шумерлинцев с праздником пришли глава города Сергей Яргунин, глава администрации Шумерли Валерий Шигашев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Владимир Ильин и настоятель храма апостола-евангелиста Иоанна Богослова протоиерей Дмитрий Нестеренко. Они пожелали всем мира, добра, счастья, понимания, крепкой веры, радости на душе и делиться этой радостью друг с другом.

«Нас восхищает творчество наших детей, поэтому можно сказать, что рождественская звезда зажигается именно в нем — творчестве детей и педагогов-наставников, которые готовят эти замечательные номера», — отметил Сергей Яргунин.

Атмосфера добра и радости чувствовалась сегодня в каждом выступлении участников фестиваля. Воспитанники воскресных школ при храмах города, юные артисты ДК «Восход» и ДШИ √1 как всегда были на высоте. В их исполнении звучали трогательные песни и стихи, своей яркостью и содержательностью зрителей радовали танцы и театральные постановки. В фойе ДК также были представлены творческие работы воспитанников воскресных школ и обучающихся Шумерлинской школы-интерната для обучающихся с ОВЗ.

«Рождественская звезда» подарила шумерлинцам массу положительных эмоций и осознание того, что сегодняшний день — особенный.

Т. Александрова.