В Шумере состоялся Открытый чемпионат города по волейболу среди мужских любительских команд на Кубок главы администрации



Спортивный азарт, хорошее настроение и море ярких эмоций царили вчера и сегодня в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». В этих ставших уже традиционных соревнованиях приняли участие семь любительских команд: АО «ШЗСА», АО «КАФ», «СОШ №3», Шумерлинский политехнический техникум, ВК «Слава», ВК «Ветераны», ВК « Чебоксары». В первый день волейбольных баталий команды оспаривали выход в полуфинальную часть соревнований. Сегодня, 6 января, по итогам игры за третье место между командами ВК" Слава" и АО «ШЗСА» победу в честной борьбе одержали заводчане.

В финальной игре за первое место серьезная и даже жесткая борьба развернулась между командами АО «КАФ" и ВК «Чебоксары». Игра шла с переменным успехом обеих команд, в итоге в последнем сете заслуженную победу одержали шумерлинцы. Чебоксарцы, соответственно, на втором месте.

Следует отметить, что команда комбината автофургонов уже в пятый раз подряд становится победителем этого популярного волейбольного турнира.

Победители и призеры соревнований награждены грамотами, памятными подарками и денежными призами. По традиции отмечены и игроки в номинациях, так «Лучшим игроком» признан Дмитрий Селезнев (АО «КАФ»), «Самым возрастным игроком» стал Пётр Сундеркин (ВК „ Ветераны“), „Самым юным игроком» — Роман Козлов (АО“ КАФ»).

На церемонии награждения глава администрации города Валерий Шигашев поздравил победителей и призеров и поблагодарил всех участников за красивый и азартный турнир.









