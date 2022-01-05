Каникулы с пользой

Каникулярные дни воспитанников студий и секций Центра детского творчества Шумерли насыщены мероприятиями благодаря стараниям педагогов. Правда, погода иногда вносит свои коррективы. Так, из-за холодов отменены игровая программа в городском парке и фестиваль авиамоделей, запланированные на 5 января. Но всё, что должно было состояться в стенах ЦДТ, состоялось. Участников городского фестиваля «Новогодний светофор», например, организаторы проверили на знание правил дорожного движения. Разбившись на команды, ребята создавали из воздушных шаров светофор, перевозили на машинках буквы и складывали из них слова, собирали дорожный знак из пазлов и выполняли много других заданий. За правильностью и скоростью выполнения следило жюри в составе педагогов ЦДТ и старших обучающихся секций. Все четыре команды стали победителями в номинациях. Напоследок в гости к ребятне пришел Дед Мороз, подаривший полезные подарки — светоотражающие фликеры.





