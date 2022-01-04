Подведены итоги Рождественского благотворительного турнира г. Шумерли по футзалу среди любительских команд, который состоялся 4 января в спортзале стадиона «Труд».

В упорной борьбе победу вырвала команда «Красный Октябрь», II место заняла команда «Время», III

место по праву досталось команде «Безработнички».

Наиболее отличившиеся в ходе турнира игроки были отмечены в номинациях. Лучшим игроком был признан Андрей Шишов, лучшим защитником — Максим Макаров, а лучшим нападающим — Максим Улисов. Дмитрий Обухов по результатам игр был назван «Лучшим вратарем».

Самым юным игроком турнира оказался Александр Карпов, а самым возрастным — Игорь Кузьмин.