Новогодний турнир по дартсу

Шумерлинские дартсмены разыграли призы от дартсмены разыграли призы от Деда Мороза Многолетней традицией воспитанников отделения адаптивной физкультуры Центра детского творчества Шумерли (дартс-клуба «Универсал») стало проведение новогодних турниров. Вот 4 января желающих показать свое мастерство метания дротика было немало. Участников турнира приветствовали тренер Надежда Майорова, директор ЦДТ Елена Голованова и председатель ППО АО ШЗСА, депутат городского собрания депутатов Мария Дроздова. Первыми соревновались самые младшие. Победители получили грамоты и подарки из рук Деда Мороза и Снегурочки. «Волшебные» сладости ждали и всех остальных ребят — добрый помощник, корпорация «Проект-техника», поздравил 25 юных воспитанников отделения. Стоит сказать, что сегодня дартс-клуб пользуется популярностью у детей не только с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, но и вполне здоровых. Помимо детей, здесь занимаются и взрослые. После награждения победителей среди младших на позиции перед мишенями вышли более старшие дартсмены. Победители выявлялись среди юношей и девушек, а также среди девочек. На пьедестал почета поднимались Иван Хайдуков (1 место), Евгений Мухин (2 место) и Данила Мясников (3 место), Александра Майорова (1 место) и Ксения Хапко (2 место), Аня Павлова (1 место) и Ксюша Илларионовна (2 место). После того, как спортивный азарт утих, дружная компания отправилась за стол, где их ждали горячий чай, торт и конфеты.





