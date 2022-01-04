Глава Чувашии прошел ревакцинацию против COVID-19

Глава Чувашской Республики Олег Николаев прошел ревакцинацию «Спутником Лайт» против новой коронавирусной инфекции

«С момента первой вакцинации прошло уже достаточно времени, поэтому принял решение пройти ревакцинацию однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Самочувствие — хорошее. По рекомендациям Минздрава России иммунизацию от коронавирусной инфекции необходимо проходить раз в полгода. Считаю это очень важным и призываю всех, у кого уже прошло больше шести месяцев после первой вакцинации, воспользоваться длинными новогодними выходными и пройти ревакцинацию, чтобы защитить себя и окружающих», – отметил руководитель региона.

Напомним, Олег Николаев завершил полный курс вакцинации от коронавируса «Спутником V» в мае прошлого года. Ранее он заявлял о намерении пройти повторную вакцинацию на заседании оперативного штаба.

Пункты вакцинации в медицинских организациях работают все новогодние каникулы, с графиком можно ознакомиться на сайте Минздрава Чувашии.

По оперативным данным на 4 января, в Чувашской Республике зарегистрировано 46 688 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровело 40 728 человек.

Всего в республике зарегистрировано свыше 595 тысяч случаев вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Более 69 тысяч жителей Чувашии уже приступили к повторной вакцинации. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в республике составляет 49%.

Вместе с тем главным государственным санитарным врачом по Чувашской Республике – Чувашии дополнен перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19. В расширенный список включены лица в возрасте старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями бронхо­легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением), а также граждане старше 18 лет, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

Сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной им необходимо до 17 января 2022 года, вторым компонентом – до 17 февраля 2022 года.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики