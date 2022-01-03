В поле зрения статистиков – доходы населения

В январе-феврале 2022 года в Чувашии пройдет выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Только у самой семьи можно получить информацию о том, как она распоряжается своими доходами, какие имеет потребности и необходимы ли меры социальной поддержки.

В России в наблюдении примут участие 160 тысяч домохозяйств, в Чувашии – почти 1,5 тысячи. Их адреса отобраны случайным образом. Обследование будет проведено во всех городах и районах республики.

Жителей республики опросят специально обученные интервьюеры. Они покажут паспорт, специальное удостоверение, заполнят бланки наблюдения со слов опрашиваемых. От самих респондентов не требуется предъявление документов для подтверждения ответов. Полученная информация конфиденциальна, разглашению не подлежит и используется для формирования сводных данных.

Итоги выборочного наблюдения будут размещены на сайте Росстата и будут использованы при разработке мер социально-демографической политики государства.

Чувашстат.