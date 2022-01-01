Чего ожидают россияне от 2022 года?

30 декабря Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования об ожиданиях россиян от 2022 года.



Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, 34 % респондентов считают, что следующий год будет лучше для нашей страны, чем 2021 год. Чаще так считают молодые люди в возрасте 18-24 года (46 %). При этом 39 % респондентов ответили, что год будет ни лучше, ни хуже, а 21 % считают, что год будет скорее хуже.



Оценивая возможные позитивные изменения в нашей стране в следующем году, каждый пятый (22 %) ожидает улучшения в ситуации с коронавирусом. Каждый десятый ждет повышения уровня жизни (11 %), 9 % надеются на снижение цен и контроль за уровнем инфляции. Также россияне ждут улучшений в экономике (8 %) и повышения пенсий (8 %). 7 % ожидают позитивных изменений во внешней политике, 5 % связали ожидаемые в 2022 году позитивные изменения с вакциной от коронавируса и отменой ограничений, а 4 % россиян ждут мира на земле.



Не ждут никаких позитивных изменений в новом 2022 году 19 % россиян.

Среди возможных негативных событий, которые могут произойти в 2022 году, респонденты выделили инфляцию (21 %), появление новой волны коронавируса и новых штаммов (9 %), падение уровня жизни (8 %), военные действия и конфликты (7 %).