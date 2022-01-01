Почему на Новый год принято наряжать ёлку?

Украшать дома ветками растений, которые никогда не сбрасывают свое «одеяние», начали еще до распространения христианства на территории Северной Европы. Считалось, что в ветвях деревьев живут духи, и, украшая дерево, их пытались задобрить. Возможно, для древних людей ветки хвойных деревьев символизировали вечную жизнь. Кроме того, считалось, что Солнце особенно благоволило вечнозеленым деревьям. Поэтому, встречая день зимнего солнцестояния, древние германцы украшали жилища ветвями ели.

Появление обычая ставить в домах ель в праздник Рождества Христова предание связывает с именем святого Бонифация (VII-VIII вв). Считается, что, проповедуя в Германии среди язычников и рассказывая им о Рождестве Христовом, он срубил дуб, посвященный богу грома Тору, чтобы показать язычникам, насколько бессильны были их боги. Дуб, падая, повалил несколько деревьев, кроме ели. И святой Бонифаций назвал ель «деревом Младенца Христа». По-видимому, сначала ёлки устанавливались в праздник Рождества без украшений. А собственно обычай наряжать ель установился после Реформации в протестантских странах. Согласно самой известной из легенд начало традиции украшать ёлку положил Мартин Лютер в 1513 году. Согласно преданию именно немецкий реформатор в Сочельник украсил верхушку ёлки звездой в память о Вифлеемской звезде.

В Россию обычай украшать ель на Рождество привез Петр I. Накануне 1700 года Петр повелел Новый год отмечать 1 января (вместо 1 сентября). Тогда же указом Петра I было велено «по улицам… перед воротами поставить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых… стоять тому украшению января в первый день». Однако в ту пору традиция наряжать ёлку не прижилась – возможно, связано это с тем, что на Руси еловыми ветками принято было выстилать путь покойного на погост, поэтому хвойное дерево не ассоциировалось с праздничным весельем.



Считается, что возродила традицию княгиня Александра Федоровна (немка по происхождению), ставшая женой русского царя Николая I. В 1818 году в Сочельник она повелела поставить в помещениях царского двора в Москве ели, украшенные конфетами и фруктами. После восхождения на престол Николая I традиция устанавливать ёлку под Рождество распространилась за пределы царской резиденции, а уже с конца 1840-х годов в Москве и Петербурге каждую зиму стали открываться ёлочные базары. При этом, по некоторым источникам, традиция всё равно приживалась достаточно трудно, и повсеместным украшением ёлка в России стала только в конце XIX столетия.



В советское время изначально ёлка не приветствовалась, так как напоминала о религии и Рождестве. Так, с началом гонений на православие в немилость попала и рождественская ель: ставить её в доме стало даже опасно. Но вот 28 декабря 1935 года в газете «Правда» появилась статья под заголовком «Давайте организуем к Новому Году детям хорошую ёлку!» Сталин поддержал инициативу, а зеленая красавица вышла из опалы и стала символом наступающего года: были организованы ёлочные празднества, в магазинах появились ёлочные украшения. Так рождественская ёлка трансформировалась в новогоднюю (на её макушку в СССР вместо Вифлеемской надевали пятиконечную звезду).



Сегодня хвойное дерево является неотъемлемым символом Нового года для большинства семей и неизменно ассоциируется с праздничным весельем, Дедом Морозом и подарками. Вместе с тем в рамках церковной символики зеленые красавицы являются одним из атрибутов праздничного украшения храмов к Рождеству.



Источник: aif.ru.