«Орфей» подарил детворе волшебство

А вы знали, что варежки Деда Мороза имеют волшебные свойства? Рукавицы Деда Мороза, как скатерть-самобранка, могут выполнить любое желание послушного и доброго ребёнка и даже взрослого. Но вот только плохих желаний варежки не выполняют! Этого не знали отрицательные персонажи новогодней постановки «Волшебная варежка Деда Мороза», которой порадовал ребят взрослый актерский состав театральной студии «Орфей» Шумерлинской школы-интерната.

В этом году новогодние интерактивные представления для ребят прошли в классах. Дети не только пели, играли, танцевали, но и стали непосредственными участниками происходящего: противостояли отрицательным персонажам, совершали хорошие поступки.



Озорница Чудо-Юдо лесное (для друзей — просто Чуся) и коварная ведьма Врунгильда всеми силами пытались раздобыть волшебную варежку Деда Мороза, чтобы единолично пользоваться ею, исполняя все свои желания. Ведьма даже приготовила волшебное зелье из самых вредных продуктов: газировки, колбасы, чипсов, конфет и лапши быстрого приготовления, чтобы самой завладеть заветной варежкой. Но не тут-то было! Ребята помогли Снегурочке и Снеговику вернуть варежку Деду Морозу. Леший, только что вернувшийся с Таити, не только включился в борьбу со злом, но и обучил ребят новомодному танцу, привезенному из отпуска.



Надеемся, что мальчишки и девчонки запомнили, из каких вредных для здоровья продуктов ведьма Врунгильда варила свой отвратительный супчик, и не станут этими продуктами злоупотреблять, чтобы не нанести вред своему здоровью. А также не станут они совершать плохие поступки.



Л. Веселкина, педагог школы-интерната.