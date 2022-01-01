В рамках Дня Республики-2022 пройдет Форум земляков Чувашии

Наступивший год в нашей республике пройдет как Год выдающихся земляков, и июньский форум станет одним из основных мероприятий празднования.

План основных мероприятий по проведению в 2022 году Года выдающихся земляков включает в себя организационные, информационные, а также социально значимые мероприятия, направленные на увековечивание памяти и признание заслуг выдающихся земляков, прославивших республику, на укрепление межрегиональных, международных связей и имиджа Чувашии.

К Году выдающихся земляков в конце 2021 года был запущен сайт Землякичувашии.рф. Ресурс заполнен первичной информацией и будет дополняться с учетом мнения жителей и общественных организаций.

Источник: Минкультуры Чувашии.