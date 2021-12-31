«Ёлка желаний» исполняет мечты шумерлинцев

В преддверии Нового года всероссийский проект «Мечтай со мной» организовал благотворительную

акцию «Елка желаний». Она направлена на то, чтобы как можно больше людей поверили в новогоднее чудо.

23 декабря в Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения состоялось мероприятие, на котором были переданы волшебные шары желаний от 15 «особенных» детей и 4 детей из многодетных семей. Роли добрых волшебников исполнили депутаты Госсовета Чувашской Республики Виктор Горбунов и Сергей Мельников, глава города Сергей Яргунин, глава Шумерлинского района Борис Леонтьев, депутаты Собрания депутатов Шумерли Лилия Егорова, Елена Голованова, Игорь Кирюшин, Денис Попков, Владимир Афошин, начальник МО МВД России «Шумерлинский» Халил Эскеров, сотрудники Шумерлинской межрайонной прокуратуры Ирина Губанова и Екатерина Денисова.



Исполнилась мечта 16-летнего Жени, которому сотрудники МО МВД России «Шумерлинский» под руководством начальника Халила Эскерова подарили ноутбук.



В роли Деда Мороза побывал и министр образования и молодёжной политики Чувашии Дмитрий Захаров. Он посетил Шумерлинский центр для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и исполнил мечту Димы и Вики. Дима загадал радиоуправляемую машину, Вика — набор для маникюра. Также всем ребятам были подарены сладкие подарки.

Вместе с работниками ИРЦК Шумерлинского района в образах Снегурочки и Деда Мороза заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики Виктор Горбунов и депутат Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Дмитрий Григорьев посетили с подарками пять семей. Семье Медведевых из села Русские Алгаши, в которой воспитываются четыре ребёнка, вручили большие сладкие новогодние подарки, семье Романовых из поселка Красная Звезда, в которой пятеро детей, подарили современную микроволновую печь и сладкий презент, а мальчику с особенностями развития Денису из деревни Торханы — набор для творчества.



Также Виктор Горбунов исполнил желание юного жителя деревни Луговой Андрея. Теперь у мальчика новый лыжный инвентарь. В семье Ивановых растут трое замечательных детей, их в одиночку воспитывает отец Иван Николаевич.



Сотрудники Шумерлинской межрайонной прокуратуры исполнили новогоднюю мечту 13-летнего Игоря, обучающегося школы № 6, который желал получить в подарок лыжи.



Заместитель председателя окружного Собрания Андрей Губанов вручил восьмилетней девочке с особенностями развития Дарье и мальчику Артёму из посёлка Саланчик наборы для творчества. У Артёма в семье 4 братьев и сестёр, им также подарили материалы для творчества.



В школе № 1 было организовано новогоднее мероприятие для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 40 ребят получили мягкие игрушки и сладости от родителей учащихся школы и учителей.

Волонтёры, активисты Российского движения школьников гимназии № 8 по традиции в преддверии Нового года вышли с адресными поздравлениями, посетив детей из многодетных семей и из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Силами добровольцев гимназии были собраны подарки.Гимназисты продолжают марафон добра — помогают поверить в новогоднюю сказку, чудо и волшебство.



Источник: gshum.cap.ru, shumer.cap.ru.