Уважаемые горожане, дорогие друзья!
Примите наши искренние поздравления с Новым Годом и светлым праздником Рождества Христова!
Вся наша жизнь – это большая мечта, которая воплощает в себе цели, задачи, результаты нашей повседневной деятельности в стремлении к лучшему.
И Новый год – самый важный для нас праздник. Именно в эти дни мы можем остановиться в нашем непрерывном житейском марафоне, осмотреться, встретиться с друзьями и близкими нам людьми, подвести итоги года, поделиться радостями и огорчениями. Но самое главное – зарядиться энергией в своем стремлении к лучшей жизни, удовлетворении своих духовных и материальных устремлений.
И пусть всё задуманное, несущее добро в этот мир, сбывается, а каждый из нас и общество в целом становится более совершенным в своих наилучших качествах!
Глава города Шумерли С. Яргунин, глава администрации города Шумерли В. Шигашев.
Руководство Шумерли поздравляет с наступающими новогодними праздниками
Уважаемые горожане, дорогие друзья!
Комментарии: