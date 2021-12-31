Полосатый, сильный зверь новую откроет дверь

Приближается один из самых любимых всеми праздников — Новый год. Этот праздник хорош и сам по себе, но еще более приятно его ожидание. Ведь в предновогодние дни мы выбираем подарки для своих близких, подводим некие итоги уходящего года, о чем-то мечтаем и свято верим в чудеса.



Энергетика новогодних огней и нарядных елок, волшебный шепот снежинок, деревья, утопающие в белой бахроме, — всё это уносит нас в мир новых надежд и планов. В мир, в котором можно взять чистый лист и начать новую страничку своей жизни…



В канун праздника корреспонденты газеты традиционно вышли на улицы города, чтобы пообщаться с шумерлинцами, узнать, каким для них был уходящий год и что они ожидают от наступающего 2022-го?

Екатерина Козлова:

В 2021 году в моей жизни были и взлеты, и падения, но все-таки позитивных моментов было больше. Самым значимым для меня как владелицы студии было то, что расширился штат наших работников, мы стали более успешными, наработали больше клиентской базы.

Еще одним важным событием был переезд в Казань, где я проживаю в настоящее время, хоть и очень часто приезжаю в родную Шумерлю. В Казани я работаю в этой же сфере — у меня свой ногтевой сервис. В планах на следующий год — открыть там вторую студию красоты.

В числе положительных изменений уходящего года — то, что я стала больше внимания уделять своему развитию и в моей жизни произошла переоценка ценностей.

Новый год скорее всего буду встречать с друзьями, но окончательно пока не определилась. В период длинных выходных хотелось бы куда-либо полететь, например, в Сочи — с недавних пор мне очень понравилось путешествовать и знакомиться с разными городами.

Елена Овчинникова с внучкой Неониллой:

Уходящий год для нашей семьи не был плохим. Слава Богу, всё у нас хорошо.

Внучки и внук практически учатся на «отлично». Я нахожусь на заслуженном отдыхе и всё свое свободное время посвящаю им. Дочери работают на хороших местах. У меня замечательные зятья. Мы все живем дружно, поддерживаем друг друга во всём. С болезнью нынешнего времени мы столкнулись еще в прошлом году, в этом году она обошла нашу семью стороной. Так что можно сказать, что уходящий год для нас был нормальным, и надеюсь, в следующем году всё будет еще лучше.

Встречать Новый год будем вместе — мы с мужем и дочери с семьями. Все соберемся в нашем доме, который с внуками подготовили к празднику – украсили гирляндами, нарядили елку. Салюты и фейерверки – обязательные атрибуты встречи Нового года. Столько эмоций привносят они в этот праздник!

Мое любимое хобби – готовить разные блюда. Его переняли от меня и дочери. Меню новогоднего стола мы уже составили и наготовим много чего — как традиционные, так и самые изысканные и необычные блюда.

На Новый год к нам должен прийти Дед Мороз с подарками, которые заказали внуки. Сколько будет радости!

На будущий год у нас каких-то грандиозных планов нет. Дай Бог, чтобы все было так, как есть. Желаю старшему зятю осуществить свою мечту – сменить машину на новую. А мы все его поддержим.

Шумерлинцам желаю здоровья, улыбок, хорошего настроения, достатка! Пусть у всех всё сложится!

Кристина Михайлова, администратор магазина «Фикс прайс»:

В этом году у меня ничего необычного не происходило: дом – работа, работа – дом. Вроде бы и похвастаться нечем. Тем не менее, можно сказать, что уходящий год для меня был хорошим. Жду ли я Новый год? Конечно, жду. Пусть уже не так, как в детстве, и все же хочется праздника и волшебства. Встречать его я буду в кругу семьи, с родителями и с молодым человеком. А на столе будут незаменимые селедка под шубой и оливье, нарезка, горячее. Наверное, как и у всех. Подарки для близких людей ждут своего часа.

У Дедушки Мороза попрошу здоровья для друзей и близких. Желаю в новом году всем шумерлинцам радости, счастья, здоровья, уюта и семейного благополучия!

Антонина Понятова с внучкой Катей:

Приближение Нового года с каждым днем чувствуется всё сильнее. Вот и сейчас мы с Катей отправляемся на новогодний утренник в школу. Внучка очень рада своему красивому наряду, тому, что заказала подарок Деду Морозу. А ее настроение передается и мне. Из пятерых внуков Катя — самая младшая.

Сама я живу одна, но елку украшаю ежегодно, ведь внуки шутят: не украсишь елку — в гости не придем. В новогоднюю ночь в последние годы хожу к детям. Собираемся за прекрасным праздничным столом, на котором для меня обязательно найдется что-либо постное.

Что касается новогодних желаний, мне кажется, они у нас у всех одинаковые — чтобы дети были здоровыми и счастливыми, хорошо учились. А еще — чтобы в следующем году врачам пришлось поменьше работать, и чтобы страна жила без потрясений.

Григорий Васильев:

Новый год — это особенный праздник, который возвращает нас в детство. Помню, как в школьные годы мне нравилось покупать салюты, фейерверки, бенгальские огни… Став взрослым, захотелось самому доставлять радость другим, и я решил заняться продажей пиротехники. Теперь занимаюсь этим практически ежегодно, сегодня мне помогает и моя мама. Приятно видеть, что люди готовятся к Новому году в радостном настроении, которое передается и нам.

Рената Васильева:

Детей у меня трое — сын и две дочери. В Новый год мы любим собираться все вместе. К праздничному столу традиционно готовим утку или гуся, салат «Оливье», сельдь под шубой и многое другое. С удовольствием готовлю подарки для своих родным и четверых любимых внуков. На новогодних каникулах мы с удовольствием ходим друг к другу в гости.

В канун праздника желаю всем здоровья, удачи, любви и счастья. Лично для меня уходящий год был неплохим, дай Бог, чтобы стабильность сохранилась и в следующем году.

Светлана Бельцова, врач-терапевт Шумерлинского ММЦ:

Самым ярким событием уходящего года для нашей семьи стало рождение внучек-близняшек Арины и Екатерины. Это такая радость! Теперь я бабушка двоих внуков и трех внучек. Готовясь к Новому году, заранее приготовила подарки всем близким, потому что если оставить на последние дни, можно и не успеть.

Новый год собираюсь встретить с мамой и с детьми. На праздничный стол каждый год я готовлю новогоднего гуся, а снохи – все остальное. Хочу отметить, что у меня замечательные снохи! Людей роднее не бывает, наверное.

Уходящий год в плане работы был не из легких. Болеющих много, и врачи, можно сказать, работали на износ. Некоторые понимают нашу работу, некоторые нет. И сегодня я работала в «красной зоне». Что касается рождественских каникул, то у нас их не будет. Мы все каникулы будем работать по графику. Хорошо, если получится выкроить время на поездку в Чебоксары к внучкам, поздравить их с первым Новым годом.

В преддверии Нового года прошу у Бога здоровья себе, родным и близким, друзьям. Желаю здоровья коллегам и всем шумерлинцам! Желаю скорейшего выздоровления своим пациентам, чтобы не было у них никаких осложнений и последствий.

От нового года жду стабилизации эпидемиологической ситуации. Если все будет хорошо, хотелось бы съездить в Санкт-Петербург к племянникам и, может, на море.

Николай Финогенов:

Для меня уходящий год был достаточно ровным, хоть и были определенные переживания — пришлось познакомиться с вирусом, который у всех на слуху. К счастью, мне удалось отделаться достаточно легко, думаю, что всё это благодаря сделанной прививке.

Новый год традиционно встречаем с супругой дома, смотрим любимые телевизионные передачи. На праздничном столе то, что приготовлено с душой. А это значит, что всё очень вкусно.

В новогодние каникулы ждем в гости сына со своей семьей, в которой подрастает четырехлетняя внучка.

Татьяна Александрова, Марина Ветликова.