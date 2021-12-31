Поздравления с наступающим Новым годом!

Уважаемые работники, ветераны АО «Комбинат автомобильных фургонов», шумерлинцы!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

У новогодних праздников есть своя неповторимая атмосфера. Они наполнены особой теплотой и искренностью.

Желаю всем душевного тепла, успехов и личного благополучия. Пусть наступающий год принесет только положительные эмоции и яркие впечатления, пусть сбудутся все желания и реализуются все намеченные планы.

Пусть 2022 год будет наполнен приятными событиями, радостными встречами и яркими открытиями! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Генеральный директор АО «Комбинат автомобильных фургонов» С. Васильев.

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

От всего сердца поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Пусть наступающий 2022 год исполнит все ваши желания, наполнит вашу жизнь яркими событиями, принесет удачу и радость, станет для вас годом добрых и благоприятных перемен!

Пусть верные друзья и надежные партнеры всегда будут рядом с вами!

Пусть в ваших домах всегда будут тепло и уют!

Искренне желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях, осуществления планов и желаний!

Руководство АО «ШЗСА».