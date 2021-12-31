Поздравления с наступающим Новым годом!

Уважаемые работники, ветераны АО «Комбинат автомобильных фургонов», шумерлинцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
У новогодних праздников есть своя неповторимая атмосфера. Они наполнены особой теплотой и искренностью.
Желаю всем душевного тепла, успехов и личного благополучия. Пусть наступающий год принесет только положительные эмоции и яркие впечатления, пусть сбудутся все желания и реализуются все намеченные планы.
Пусть 2022 год будет наполнен приятными событиями, радостными встречами и яркими открытиями! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Генеральный директор АО «Комбинат автомобильных фургонов» С. Васильев.
Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
От всего сердца поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть наступающий 2022 год исполнит все ваши желания, наполнит вашу жизнь яркими событиями, принесет удачу и радость, станет для вас годом добрых и благоприятных перемен!
Пусть верные друзья и надежные партнеры всегда будут рядом с вами!
Пусть в ваших домах всегда будут тепло и уют!
Искренне желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях, осуществления планов и желаний!
Руководство АО «ШЗСА».
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