Поздравление с наступающим Новым годом

Уважаемые шумерлинцы! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Эти светлые и любимые всеми праздники искрятся добром, наполняют нашу жизнь душевным теплом, дарят новые надежды и мечты. По традиции в эти дни каждый из нас вспоминает радостные события уходящего года, строит планы на будущее. Мы встречаем 2022 год с верой в лучшее, с надеждой на новые свершения и позитивные перемены. Во многом всё это будет зависеть от нас самих – от нашей целеустремленности и трудолюбия.

Пусть Новый год исполнит все ваши мечты, принесет удачу, уверенность в завтрашнем дне, радость и благополучие каждой семье. Будьте счастливы и здоровы! Желаю вам достатка, мира, любви и процветания!

Заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики — председатель комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам В. Горбунов.