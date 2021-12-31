Поздравление Главы Чувашии с наступающим Новым годом!

Дорогие жители Чувашской Республики!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом!

Этот праздник наполняет наши сердца особой радостью, ожиданиями всего самого наилучшего в году наступающем, а каждый наш дом – особой атмосферой тепла и уюта!

Год, объявленный в Чувашии Годом трудового подвига строителей Казанского и Сурского оборонительных рубежей, отмечен знаковыми событиями и позитивными переменами в жизни республики.

В этом году мы вместе проделали колоссальную работу с тем, чтобы изменения к лучшему почувствовал каждый житель республики, а наши родные города, посёлки и сёла стали самым привлекательным и комфортным местом для жизни!

Считаю, что многое нам удалось за эти 12 месяцев.

Совместно решали самые важные задачи по обеспечению роста экономики и реализации в интересах граждан национальных проектов.

Мы финансово окрепли, привлекли еще больше инвестиций, занялись реальным обновлением всей коммунальной инфраструктуры, общественных пространств, открывали новые производства, строили жилье и дороги, начали масштабную модернизацию школ, детских садов, медицинских учреждений, объектов культуры и спорта.

Всё это – результат нашей общей работы и проявленной ответственности за судьбу Чувашии. За каждым показателем – труд каждого из вас! Сплотившись, мы преодолевали трудности и новые вызовы времени.

Такие малые и большие победы, убежден, еще больше объединят нас для свершения новых добрых дел на благо родной республики в будущем.

Дорогие друзья!

Мы с вами с волнением ждем наступления Нового года, надеемся на лучшее, мечтаем о простом человеческом счастье: чтобы все были здоровы, в доме царило взаимопонимание и согласие, был достаток, радовали наши дети и внуки, а рядом всегда были верные друзья и единомышленники.

Пусть наступающий год, Год выдающихся земляков Чувашии, откроет среди нас новые имена, станет временем созидания во благо каждой семьи и республики.

Пусть год наступающий согреет нас всех теплом родного очага, сопровождается добрыми встречами с родными и близкими нам людьми, наполнится незабываемыми мгновениями и атмосферой радости.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех ваших благих начинаниях! С Новым годом!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.