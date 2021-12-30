«Союз женщин Чувашии» планирует использовать в своей работе аналитику ЦУР

Об этом сообщила председатель ЧРО «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева в ходе визита в Центр управления регионом Чувашской Республики.

Лидер женского движения ознакомилась с работой Центра, пообщалась с его руководителем и сотрудниками, особо уделив внимание вопросам выстраивания диалога жителей с органами власти.

Руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева отметила, что вопросы соцзащиты входят в ТОП-5 обращений по итогам года. Граждан часто интересуют вопросы, касающиеся различных социальных выплат. С января через социальные сети поступило более полутора тысяч сообщений по данной тематике и касались они, в основном, выплат детям и многодетным семьям.

Наталья Николаева предложила ЦУР участвовать в совместных социальных проектах, касающихся укрепления института семьи, и заверила, что совместные мероприятия будут включены в календарный план на 2022 год.

«Мы поняли, что у вас есть хорошая платформа, уникальные возможности, которые нам тоже бы хотелось включить в свою деятельность, и чтобы мы уже серьезные проекты начали инициировать. У нас уже есть план мероприятий, уверена, в следующем году мы будем активно сотрудничать», — сказала она.

Татьяна Немцева, в свою очередь, предложила помощь в информировании результатов деятельности общественной организации по оказанию всесторонней помощи женщинам, семьям и детям.