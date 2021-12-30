Подведены итоги конкурса «Волшебство новогодней открытки»

Городская детская библиотека-филиал № 1 им. С.Я. Маршака 29 декабря подвела итоги IV городского конкурса детского творчества «Волшебство новогодней открытки», посвященного Новому 2022-му году. Как и в прошлые годы, конкурс проводился при поддержке отдела культуры администрации Шумерли и редакции газеты «Вперёд» в период с 7 по 27 декабря.



От ребят из Шумерли и Чебоксар на конкурс поступило 167 работ, иллюстрирующих любимые новогодние произведения, сказочных героев, зимние пейзажи. Своим творчеством ребята постарались передать атмосферу праздника и веселья. Каждая работа — это новогодние эмоции, радость от приближения праздника и ожидание чуда! Все конкурсные работы были неповторимы.



29 декабря экспертный совет конкурса, в который вошли начальник отдела культуры администрации города Екатерина Николаева, директор Детской школы искусств № 1 Ольга Суркова и зав. городской детской библиотекой-филиалом № 1 им. С.Я. Маршака Татьяна Жидкова, определили лучших из лучших.

30 декабря рисунки победителей можно посмотреть в альбоме официального сообщества городской детской библиотеки-филиала № 1 им. С.Я. Маршака в «ВКонтакте». Часть работ представлена на выставке в читальном зале библиотеки. Приглашаем всех желающих ознакомиться с творчеством детей!



Е. Каширина, Т. Жидкова.