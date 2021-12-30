Открытое первенство на призы Деда Мороза

Младшеклассники Торханской начальной школы-детского сада и Егоркинской школы приняли участие в открытом первенстве по легкоатлетическому многоборью. 33 обучающихся 1-4-х классов двух школ соревновались в беге на дистанциях 50 м, 300 м и 500 м, в прыжках в длину с места. Победители и призеры определились по сумме занятых мест в каждом виде многоборья среди 1-2-х и 3-4-х классов.

Среди младших девочек в тройку призеров вошли Арина Белова, Вика Яскей и Настя Ивакова; среди мальчиков — Артём Удиванов, Коля Дмитриев и Артём Тулпанов.



Юные легкоатлеты 3-4-х классов более опытные, не раз выступали на школьных и районных спортивных соревнованиях, где побеждали или становились призёрами. В упорной борьбе среди мальчиков победителем стал Дима Егоров, 2-3 места разделили Кирилл Петров и Максим Удиванов. У девочек во всех видах победила Настя Ефимова, 2 место заняла Юля Унегерова, 3 место — Ксюша Матвеева.



Все победители и призеры были награждены дипломами, медалями и сладкими призами.



Г. Улисова, учитель физкультуры Торханской НШ-ДС.