Не гарантийный случай?

В эти предновогодние дни каждый из нас живет надеждами на лучшее, верит в исполнение желаний и в воплощение мечты. В уходящем году мы стремимся завершить все свои дела и в новый год войти без серьезных проблем и забот. Это теоретически, на практике же, к сожалению, бывает всё с точностью до наоборот…

Ждет ли в новом году эту житейскую историю счастливое окончание, мы предугадывать не станем. Просто констатируем и анализируем факты и пытаемся разобраться, кто виноват и что делать?

Квартиру в доме по Маршала Жукова, 11, сданном в эксплуатацию в 2019 году, Виссаровы приобрели в ипотеку летом 2020 года. Молодая семья – муж, жена и двое детей — искренне радовалась новому просторному жилью. Купив «трешку» в черновом варианте, семья сделала дорогой ремонт, приобрела мебель и сантехнику. Но радость на новом месте жительства была недолгой. Буквально через несколько месяцев новоселы квартиры № 24 на пятом этаже обнаружили явную сырость кухонной стены со стороны вентиляционного канала. Сначала думали, что дом еще новый и со временем всё высохнет, но мокрое пятно не исчезало, а наоборот, становилось всё больше.



В этом году начало зимы выдалось суровым. При первом же морозе кухонная стена за гарнитуром вновь быстро промерзла и отсырела. Со временем там «прописался» и грибок, который нагло проник сквозь стенки кухонной мебели и распространился на посуду.



Хозяйка как может, всеми силами борется с возникшей проблемой — тщательно вымывает, использует антиплесень и другие средства, высушивает, но всё бесполезно – черно-зеленая непрошеная гостья упорно продолжает проползать сквозь стену, по-барски располагаясь на гарнитурных полках.

Виссаровы рассказали газете, что неоднократно обращались к директору ДООО «Строительное управление № 8» г. Шумерли А.А. Кирюшину как к застройщику, но он объясняет причину сырости стены неправильным пользованием вентиляцией.



Пытаемся разобраться и идем в кабинет к директору СУ-8. Ошибки в конструировании вытяжной вентиляции застройщик категорически отвергает и утверждает: в конкретно взятом доме стены в квартирах сыреют из-за холодных подъездов, якобы, жильцы сами виноваты – экономят и не включают электрообогреватель. Именно по этой причине вентиляция идет в обратную сторону, то есть в квартиру. Всё промерзает и как итог – заплесневелые стены.



15 декабря 2021 года жильцами дома — членами ТСЖ «Жукова, 11» — была создана комиссия, которая заактировала факт намокания стен и установила, что вентиляция работает только при открытых окнах. В ином случае она дует в обратную сторону, то есть в квартиру. На балконной двери имеется приточный клапан, но он не помогает. Это же подтвердил и сотрудник ВДПО, который в акте о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов отметил, что в доме тяга в вентиляции имеется только при открытых окнах. Согласитесь, странная конструкция!



Проблема с неправильно работающей вентиляций имеет место быть не только в квартире Виссаровых. С похожими претензиями к застройщику обращаются жильцы и других квартир, в которых также обнаружен обратный ход холодного воздуха через кухонную систему вытяжной вентиляции.

Конечно, мы не специалисты, но, ознакомившись с теорией, узнали, что причины возникновения обратной тяги вентиляции в многоквартирном доме могут быть самые разные: неправильная высота трубы на крыше дома, нарушения в установке кровельного колпака, засорение вентиляционных каналов, самовольная перепланировка, затрагивающая систему вентиляции, и т.д. Точную причину придется устанавливать все-таки строителям-профессионалам.



Собственники планируют обратиться к независимым экспертам, которые, возможно, всё-таки установят истинную причину возникшей проблемы. Или ситуацию разрешит строительный консилиум? Накладно, конечно, но здоровье детей и взрослых того стоит…

Если выяснится, что в сложившейся ситуации виноват застройщик, то жильцы вынуждены будут обратиться в суд, так как в течение гарантийного срока (5 лет) застройщик обязан устранить выявленные дефекты. Ну, а если в существующей проблеме есть вина жильцов, то им, конечно, придется решать вопрос собственными силами и средствами.



Несмотря ни на что семья Виссаровых готовится встретить Новый год в своей квартире. Чтобы надоевшая плесень не испортила им праздничного настроения, они, в который раз обработав мокрую стену, поменяли покоробленные влагой задние стенки и полочки кухонного гарнитура. О том, как быстро сырость на этот раз будет пробираться к их посуде, семья боится и думать…



Тем временем в их подъезде заметно потеплело. Скажется ли это на жизнедеятельности плесени – покажет время. Как говорится, поживем – увидим.

Газета берет ситуацию под свой контроль и будет следить за развитием событий.

Ольга Дмитриева.