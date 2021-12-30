Долгая дорога к сносу

Активисты Народного фронта Чувашии добились определения конкретных сроков сноса трех заброшенных зданий Республиканского противотуберкулезного диспансера, расположенных в Шумерле. Минстроем Чувашии подготовлена смета на их демонтаж и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий. Более того, региональные власти наконец смогли определиться со сроками сноса и утилизации объектов — конец 3-го квартала 2022 года. В настоящий момент решается вопрос о финансировании всех этих мероприятий из республиканского бюджета.



На принятие этих распоряжений чиновникам потребовалось всего-то 7 лет, из них последние 2 года под неусыпным контролем Народного фронта.

«Шумерлинское отделение противотуберкулезного диспансера прекратило работу еще в апреле 2013 года в связи с проводимой оптимизацией учреждения. По степени потенциального риска заражения такие постройки относятся к самому высокому классу опасности. Дело в том, что микобактерия туберкулеза (известная в народе как палочка Коха) очень живучая, она сохраняет свои патогенные свойства в течение нескольких лет. По данным региональных властей, сразу же после закрытия зданий была проведена их заключительная дезинфекция, однако после нее не были проведены лабораторные исследования. Так что остались ли в этом месте, в том числе и в грунте, возбудители туберкулеза — неизвестно. Здания шумерлинского тубдиспансера волею и беспечностью чиновников были оставлены ветшать и разрушаться, даже огораживать их должным образом никто не стал, пока не вмешался Народный фронт», — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Чувашии, кандидат медицинских наук Елена Доманова.



Однако «заброшка» представляла не только биологическую опасность. Летними вечерами на этой территории собирались компании молодежи. В зимнее время здания были пристанищем бомжей. Ситуацию усугубляло то, что рядом с территорией закрытого тубдиспансера пролегает путь в школу для многих учеников гимназии № 8. Пустующие здания, расположенные всего в 15 метрах от школы, стали притягательным местом для игр детей и подростков.



Ни профильные органы власти, ни контрольно-надзорные органы не реагировали на ситуацию. Местные жители отчаялись ждать решения проблемы. Во время ежегодной акции Народного фронта «Дорога в школу» поступило множество обращений от шумерлинцев. Общественники выехали на место, пригласив туда всех ответственных за сложившуюся ситуацию лиц. Результаты выявленных нарушений были направлены всем профильным ведомствам и контрольным органам для принятия необходимых мер. После чего дальнейшее решение вопроса было взято на контроль ОНФ. И не зря.



«Согласно первому ответу Кабинета Министров Чувашской Республики, на объекте (спустя 7 лет после прекращения его функционирования!) все еще проводились организационные мероприятия по определению ориентировочной стоимости дезинфекции и сноса зданий, рекультивации земельного участка, а также утилизации строительных отходов. После длительной переписки, в течение почти 2-х лет, Народному фронту все же удалось добиться от чиновников принятия конкретных решений – были спрогнозированы расходы на демонтаж, утилизацию объекта и рекультивацию земли (15,3 млн рублей), рассмотрен вопрос о закреплении этих зданий за Минстроем Чувашии «для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий и сноса объектов». На днях пришел ответ с установленными сроками сноса – до 1 октября 2022 года», — прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Чувашии Асхат Махмутов.



Народный фронт оставляет на контроле своевременное выполнение этого обещания, чтобы и его чиновники не спустили на тормозах.



Пресс-служба ОНФ.