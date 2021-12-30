График скорректирован в связи с новогодними праздниками

Отделением Пенсионного фонда по Чувашской Республике скорректирован график доставки пенсий за январь 2022 года.



Пенсионеры, получающие пенсии через кредитные организации, и которым пенсия перечисляется в первую половину месяца, получат январскую пенсию досрочно, не позднее 30 декабря. Те, кто получал пенсию после 15 числа, получат ее по обычному графику доставки.



Пенсии и социальные выплаты начнут доставляться через почту с 4 января 2022 года по следующему графику: