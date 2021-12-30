График скорректирован в связи с новогодними праздниками

Отделением Пенсионного фонда по Чувашской Республике скорректирован график доставки пенсий за январь 2022 года.
Пенсионеры, получающие пенсии через кредитные организации, и которым пенсия перечисляется в первую половину месяца, получат январскую пенсию досрочно, не позднее 30 декабря. Те, кто получал пенсию после 15 числа, получат ее по обычному графику доставки.
Пенсии и социальные выплаты начнут доставляться через почту с 4 января 2022 года по следующему графику:
- сельские отделения почтовой связи: 4 января — за 5 и 6 января; 6 января — за 7 и 8 января; 8 января — за 9 и 10 января; с 11 января — по установленному графику;
- городские отделения почтовой связи: 5 января – за 5 января; 6 января – за 6 и 7 января; с 8 января – по установленному графику.
Не позднее 30 декабря будут профинансированы ежемесячные выплаты за декабрь текущего года одиноким родителям, воспитывающим детей с 8 до 16 лет (включительно), и беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки.
Пресс-служба Отделения ПФР по Чувашии.
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