График работы почты в праздники

31 декабря почтовые отделения в Чувашии будут работать по графику воскресенья.



1-2 и 7 января для всех отделений станут выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.



3-4 и 9 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

5-6 и 8 января отделения 1-3 классов также работают в обычном режиме. Для отделений 4-5 классов, в основном сельских, 5 января – выходной день, 6 и 8 января они работают по установленному графику с сокращением рабочего дня на 2 часа.



Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.



УФПС по Чувашии.