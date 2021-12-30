В музее появилась «Ёлка выдающихся людей»

В историко-краеведческом музее Шумерли состоялось тематическое мероприятие «Новогоднее настроение», посвященное Году выдающихся земляков в Чувашии. Его участниками стали члены Совета ветеранов и женсовета.

Поводом для встречи стал долгожданный красочный и веселый праздник, который, вне всякого сомнения, любят все без исключения взрослые и дети — Новый год. Весёлые викторины, загадки, песни, конкурсы никого не оставили равнодушными, каждый из присутствовавших пожелал принять в них участие.



Кульминацией мероприятия стало участие гостей в акции «Ёлка выдающихся людей». Каждый из присутствовавших не только повесил на елку шар с портретом выдающегося человека, но и рассказал о нем. Открыли данную акцию глава администрации Валерий Шигашев и глава города Сергей Яргунин.

В завершении мероприятия председатель Совета ветеранов Людмила Григорьева поздравила всех с наступающим Новым годом и пожелала много радости и счастья в доме, всех земных благ, большой удачи, достатка и отменного здоровья.



Источник: сайт администрации г. Шумерли.