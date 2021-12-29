Чувашия получит 2,3 млрд рублей на капитальный ремонт и оснащение школ в 2022—2023 гг

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Финансовую поддержку от государства получат 80 регионов страны. Общий размер субсидий из федерального бюджета составит более 91,6 млрд рублей. Эти средства позволят обновить более чем 2 тысячи учебных заведений.

«Наши дети должны учиться в хороших, современных школах. И принятые решения будут способствовать созданию комфортных и безопасных условий для получения образования», – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 24 декабря. ⠀

Список первоочередных объектов капремонта был сформирован на основе заявок регионов. В Чувашии на выделенные средства будут полностью отремонтирована и оснащена новым оборудованием 31 школа в 15 муниципальных районах и городских округах.

Это учебные заведения, расположенные в Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Красноармейском, Красночетайском, Порецком, Мариинско-Посадском, Чебоксарском, Шемуршинском, Урмарском районах, городах Алатырь, Канаш, Новочебоксарск, Шумерля, Чебоксары. Из них 12 школ будут отремонтированы уже в следующем году, одна школа в 2023 г., и 18 школ в 2 этапа (2022—2023 гг.).

Министр образования и молодёжной политики Чувашии Дмитрий Захаров на своей личной страничке Вконтакте сообщил, что на ремонт учебных заведений из республиканского бюджета дополнительно планируется предусмотреть более 400 млн рублей. Всего на ремонт из всех бюджетов будут направлены 2,7 млрд рублей.

«Чувашия первая среди регионов запустила программу капитального ремонта образовательных организаций в части модернизации инфраструктуры. В этом году отремонтировано 53 школы и 35 детских садов, на завершение работ в 2022 г. выделено 535 млн рублей для 13 школ и 11 детских садов», — написал он.

Педагоги республики с нетерпением ждут обновления своих учебных заведений. Ведь одним из важнейших факторов успешного обучения и полноценного развития современных школьников является комфортная и оснащённая среда. Поэтому и учителя, и дети, и их родители считают эту инициативу крайне необходимой.

«Доказано, что современный интерьер, грамотное оформление классных кабинетов активизирует деятельность как учеников, так и учителей. А для развития soft skills и формирования функциональной грамотности обучающихся важно предоставить им доступ к современному оборудованию и обучающим устройствам. Отрадно, что правительство акцентирует своё внимание на данном вопросе и выделяет финансовые средства на капитальный ремонт и оснащение школ», — признаётся учитель английского языка МБОУ СОШ №41 г. Чебоксары Наталья Петрова.