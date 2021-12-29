Дмитрий Краснов: лицензирование – гарант законности на алкогольном рынке

О мерах противодействия обороту фальсифицированной алкогольной продукции руководитель Минэкономразвития Чувашии рассказал на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка.

Сейчас в республике свыше 600 организаций имеют лицензию на реализацию алкогольной продукции в 3332 объектах торговли и общественного питания.

«Основным лицензионным требованием ко всей цепочке от производства до покупателя алкогольной продукции является ее фиксация в ЕГАИС. Информация, полученная с помощью мобильного приложения, поможет покупателям избежать приобретения нелегальной алкогольной продукции», — отметил вице-премьер Дмитрий Краснов.

Только за 10 месяцев 2021 года в республике выдано 55 лицензий на продажу алкогольной продукции в рознице и при оказании услуг общественного питания. В тоже время у 215 организаций и индивидуальных предпринимателя выявлены нарушения обязательных требований. К административной ответственности привлечено более 70 юридических лиц и свыше 10 индивидуальных предпринимателей.

Также в Минэкономразвития Чувашии предлагают усилить ответственность за розничную продажу продукции домашней выработки. В последнее время в республике участились случаи отравления суррогатом.

«Одной из актуальных проблем в республике остается продажа нелегальной алкогольной продукции, в том числе самогона. В целях установления ответственности за розничную продажу продукции домашней выработки, содержащей этиловый спирт, Минэкономразвития Чувашии направило в Госсовет Чувашии в порядке законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в статью 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» для его последующего внесения в Госдуму», - рассказал заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.