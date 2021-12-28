Чувашия вошла в десятку лучших регионов России по реализации проекта «Пушкинская карта»

Об этом на еженедельном совещании в Доме Правительства рассказала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова.

По предварительным итогам Министерства культуры Российской Федерации Чувашская Республика занимает 8-е место в рейтинге субъектов Российской Федерации по реализации проекта «Пушкинская карта». На первом месте Татарстан, далее в десятку лучших вошли Москва, Башкортостан, Санкт-Петербург, Волгоградская и Кемеровская области, Чеченская Республика, на 9-м и 10-м месте Новосибирская и Свердловская области.

Напомним, что «Пушкинская карта» — проект, который позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета. В 2021 году номинал карты составил 3000 рублей.

«Номинал карты в 2022 году составит 5 тысяч рублей. Из них 3 тысячи рублей можно будет потратить на посещение театров, музеев, а 2 тысячи рублей — на просмотр отечественных кинолент в кинотеатрах», — отметила Светлана Каликова.

«Восьмое место среди регионов России по реализации „Пушкинской карты“ нас не должно успокаивать. Наша задача — использовать эти возможности, предоставляемые по решению Президента страны, чтобы молодежь как можно больше вовлекалась в культурную жизнь, узнавала историю через различные постановки, потому что каждое художественное произведение основано на исторических событиях, определённой философии, национальных идеях и нашей чувашской культуре. Прошу работу продолжить динамично и содержательно, а главам администраций городов и районов активно вовлекаться в проект», - подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Минкультуры Чувашии.