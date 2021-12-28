Жителям Чувашии предложили поздравить друг друга с Новым годом необычными онлайн-открытками

На сайте Музея Победы размещена виртуальная выставка, в которую вошли около 15 тысяч новогодних открыток (https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/mezhdunarodnyy-konkurs-risunkov-narisuy-yelku-pobedy/). Их создали участники конкурса «Нарисуй Ёлку Победы». Среди них — художники из Чувашской Республики.



«Каждый интернет-пользователь сможет выбрать понравившийся рисунок и отправить его по электронной почте близким, друзьям и коллегам, дополнив своими пожеланиями. Уверены, что добрая традиция посылать поздравительные открытки накануне Нового года объединит всех граждан нашей страны», — отметили организаторы.



Конкурс новогодних открыток организовали Музей Победы, Почта России и благотворительный фонд Оксаны Федоровой.