Детям до 14 лет вновь запретят ходить в ТЦ

На заседании республиканского оперштаба под руководством Главы Чувашии Олега Николаева предложено ограничить в период каникул посещение детьми до 14 лет торгово-развлекательных центров без сопровождения взрослых.



Эпидситуация диктует сохранение введенных ранее ограничений по запрету массовых мероприятий, по посещению предприятий потребрынка и общепита, по работе кафе с 30 декабря по 1 января и ряд других.

При этом будут и новые ограничения, которые найдут свое отражение в Указе Главы Чувашии 205 от 7 декабря 2021 года.