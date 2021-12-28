28 Дек

Детям до 14 лет вновь запретят ходить в ТЦ

На заседании республиканского оперштаба под руководством Главы Чувашии Олега Николаева предложено ограничить в период каникул посещение детьми до 14 лет торгово-развлекательных центров без сопровождения взрослых.


Эпидситуация диктует сохранение введенных ранее ограничений по запрету массовых мероприятий, по посещению предприятий потребрынка и общепита, по работе кафе с 30 декабря по 1 января и ряд других.
При этом будут и новые ограничения, которые найдут свое отражение в Указе Главы Чувашии 205 от 7 декабря 2021 года.

Автор записи: anna

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