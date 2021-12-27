27 Дек

«Ёлка желаний» исполняет мечты юных шумерлинцев

Исполняя мечту Жени (16 лет) в роли добрых волшебников выступили сотрудники МО МВД России «Шумерлинский» под руководством начальника Халила Эскерова, которые подарили подростку ноутбук.

Автор записи: anna

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