«Ёлка желаний» исполняет мечты юных шумерлинцев

Исполняя мечту Жени (16 лет) в роли добрых волшебников выступили сотрудники МО МВД России «Шумерлинский» под руководством начальника Халила Эскерова, которые подарили подростку ноутбук.
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