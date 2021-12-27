Дмитрий Краснов: наша задача приумножить культурное наследие Чувашии

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов встретился с мастерами народных промыслов и ремесленниками. Делегация региона принимала участие в выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка-2021». Так в Москве представили работы из бересты, керамики, бисера, национальную вышивку, картины.

Мастера рассказали о высоком уровне организации поездки. Для делегации Чувашии был обеспечен трансферт на комфортабельном автобусе и удобное расположение на площадке выставки. К коллективной экспозиции республики гости проявляли большой интерес, поделилась впечатлениями председатель Гильдии ремесленников региона Людмила Балтаева.

Вице-премьер Дмитрий Краснов также вручил дипломы участникам выставки от Ассоциации народных художественных промыслов России.

«На мастеров народных промыслов и ремесленников мы возлагаем надежды. Главным инструментом для совместной работы станет принятая в республике государственная программа развития туризма. Поводов для встречи будет ещё много», — отметил Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.