Нововведения в сфере оказания бесплатной юридической помощи

В Чувашской Республике в настоящее время право на получение бесплатной юридической помощи имеют около 50 категорий граждан. Они перечислены в статье 6 Закона Чувашской Республики от 30.03.2012 г. № 20 «О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике» (ред. от 22.10.2021 г.).

Напомним, что с ноября 2021 года претендовать на получение квалифицированной юридической помощи в рамках государственной системы оказания бесплатной юридической помощи могут:

граждане, проживающие на территории Чувашской Республики, которым присвоен статус «дети войны». Статус подтверждается удостоверением, выданным расположенным по месту жительства отделом социальной защиты населения;

граждане, проживающие на территории Чувашской Республики, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР». Статус подтверждается соответствующим удостоверением о награждении нагрудным знаком;

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф. Льготный статус заявителя подтверждается соответствующим удостоверением, дающим право на меры социальной поддержки.

Управление Минюста России по Чувашии.